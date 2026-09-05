（加德满都综合电）尼泊尔和中国边境上周发生严重泥石流，不仅摧毁边境峡谷地区的村庄，更重创特里苏里河（Trishuli River）流域的12座水力发电站，导致尼泊尔逾10%的发电能力瞬间瘫痪。这起灾难引发外界对尼泊尔极度依赖单一水电政策的深刻反思与关切。

据英国广播公司报道，特里苏里河流域受损严重，12座受灾水电站中，包括由亚洲开发银行与国际金融公司资助、耗资6亿4700万美元（约8亿2000万新元）的上特里苏里1号水电站，以及由中国进出口银行提供融资的上特里苏里3A水电站。

受损设施中有六座隶属于国有尼泊尔电力局。电力局发言人达卡尔向公众保证，当前全国电力供应依然充足，但坦言随着气候灾害日益频繁，“现在是时候重新审视我们的水电政策了”。

尼泊尔近100%的电力供给仰赖水力发电，全国225座水电站的总装机容量超过3900兆瓦，每年还通过向印度和孟加拉国出口电力赚取近2亿美元的外汇。

然而，为利用急流发电，数百座水电站建于高山地区，而喜马拉雅山脉的变暖速度比全球平均快50%，使这些水电设施暴露于巨大的环境风险。

尼泊尔前能源部长基辛在接受环保新闻媒体Mongabay访问时，形容这场灾害为“百年一遇”。他说：“我们须要重新设计电站，增强对洪水的抵御能力，最重要的是采用早期预警系统和稳固的紧急疏散措施。”

专家指出，尼泊尔必须调整偏重水电的能源结构，积极发展太阳能和风能等替代能源。

哥伦比亚大学全球能源政策中心研究员维韦克分析称，大幅增加风能和太阳能装机容量是提升能源韧性的战略举措，有助于在未来降低电力系统发生单点故障或连锁瘫痪的风险。

灾后第11天奇迹生还 两名受困者获救

在灾情最严峻的前线，搜救工作星期六（9月5日）迎来重大突破。在这起特大灾害发生后的第11天，救援队伍成功救出两名生还者，为现场搜救人员注入强心针，也让等待数千名失踪者消息的家属重燃希望。

救援人员在上特里苏里1号水电站地下225米深处的隧道内，成功救出中国籍男子陆海涛（音译）。男子获救时双手裹满厚重湿泥，但神志清醒。

尼泊尔搜救队伍周六在上特里苏里1号水电站隧道内，成功救出一名中国籍男子。男子获救时双手裹满厚重湿泥，但神志清醒。（路透社）

尼泊尔武装警察部队从一栋遭泥石流掩埋的住宅中救出64岁的尼泊尔妇女。她获救时浑身粘满泥浆，随后由直升机送往首都加德满都救治。（法新社）

同日，尼泊尔武装警察部队在努瓦科特县（Nuwakot）清理灾场时，从一栋遭泥石流掩埋的住宅中救出64岁的尼泊尔妇女什雷斯塔。

现场视频显示，什雷斯塔的住宅只剩一小部分暴露在外，下层楼房完全被污泥淹没。她获救时浑身粘满泥浆，随后由直升机送往首都加德满都救治。

尼泊尔政府此前评估，仍有数百人受困于多条被泥石封堵的隧道深处。来自中国、印度、澳大利亚及韩国的救援专家已赶赴现场，协助尼泊尔搜救队展开地底营救。

8月26日，中尼边境因冰川和岩石崩塌引发了如海啸般的特大泥石流。根据尼泊尔国家灾难局星期六公布的最新数据，尼泊尔境内已确认1344人遇难，约5000人失踪；另据中国官方统计，中国境内有31人遇难、531人失联。