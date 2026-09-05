随着美国总统特朗普称正在重新评估对福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛，简称马岛）的立场，阿根廷政府宣布将对福克兰群岛周边的油气开发项目展开调查。

法新社报道，阿根廷总统府星期五（9月4日）发表声明说，已下令对45个实体启动程序，以“调查并惩处”在福克兰群岛周边“与碳氢化合物勘探和开采相关”的活动。

声明并未公开这些实体的名称。但据阿根廷媒体报道，涉及包括来自英国、美国、加拿大、以色列、丹麦和荷兰的公司。

在政府宣布调查的前一天，阿根廷总统米莱发表演讲，重申阿根廷对这个群岛的主权主张，并宣布将对涉及群岛附近油气项目的公司实施更严厉的制裁。

米莱也说，当前的“风向改变”有利于阿根廷对福克兰群岛的主权申索。

他所指的是特朗普星期一（8月31日）称，美国正在重新评估其在此课题上的立场。据媒体报道，华盛顿威胁称，如果英国不增加国防开支，美国可能会反对英国对该地区的主权。

英国与阿根廷曾因争夺这片位于南大西洋的英国海外领地，于1982年爆发了为期10周的战争。

对此，英国国防部长斯特里廷（Wes Streeting）回应称，英国对福克兰群岛的承诺“坚不可摧”。他星期五在社交媒体上发文说：“福克兰群岛是英国的，因为群岛居民选择成为英国人。”