（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，美军将很快攻击伊朗镐山的地下核设施，但他也试图淡化战事，称与伊朗只是军事冲突，小事一桩。

镐山（Pickaxe Mountain）位于纳坦兹（Natanz）的浓缩设施附近，美方认为伊朗已将一部分高浓缩铀库存转移到镐山。特朗普周五（9月4日）在白宫对记者说：“我们可能很快就会攻击镐山。”

不过，他也同时淡化同伊朗的战斗，称那不是战争，而是军事冲突。“我把它称为军事冲突，因为这对我们来说，只是小事一桩，算不上什么大事。”

特朗普还说，美国对伊朗只是进行间歇性的打击。“我们目前并未交战，这是事实。没有发生战斗。”

前一天，美国副总统万斯在白宫的记者会上也称，美伊的冲突不是一场战争，并说美国已结束对伊朗的大规模军事行动。

伊朗媒体周六（5日）报道，一艘伊朗油轮同一天在主要石油出口枢纽哈尔克岛（Kharg Island）附近，被四枚美军导弹击中，船员已被撤离，没有人员伤亡。

美国在中东地区驻有超过5万名士兵，并部署了大批军舰，包括航空母舰。美国媒体报道，美军本周攻击了霍尔木兹海峡周边近60个伊朗目标，包括空防阵地、雷达系统、布雷设施及通信设施。特朗普周三（2日）还威胁要随时对伊朗展开更多攻击。

民调不利共和党中期选举 美财长称油价将大跌图抚民心

民调显示，美国民众大多不满特朗普处理这场战争的表现。美伊战争推高美国的能源价格，引起民怨，使共和党在11月中期选举面临失去国会控制权的风险。

美国财长贝森特周五称石油价格接下来将会大跌，试图安抚民众的不满情绪。他在保守派媒体当天播出的一段访谈中说，一旦伊朗冲突结束，油价将一路暴跌，也会拉低近期创下多年新高的债券收益率。

贝森特称，美国会度过这场伊朗冲突，石油市场将严重供过于求，油价也会下跌。他认为原油价格可能会跌至每桶50美元（约63新元），甚至是40美元的低位。

受到几天前美伊战斗的影响，布伦特原油价格周五达到每桶95美元。能源价格上涨加剧了市场对通胀的担忧，进而推动全球债券收益率走高。美国10年期国债收益率本周创下2023年以来的最高水平。

贝森特说，一旦美伊冲突结束，利率和通胀率将会回落。但他在访谈中没有给出战争结束的具体时间表。

美情报：伊朗无意达成停战协议 图加剧特朗普困局

另一方面，《纽约时报》报道，美国情报部门近几周的报告显示，伊朗对攻击中东目标越来越有信心，似乎决心将冲突持续多几个月。

情报也显示，伊朗强硬派政府可能正在考虑大幅升级冲突。了解有关情报的官员透露，经过数月的战斗后，伊朗已加深对自身军事力量的认识，对自身能力也更有把握。

一些现任及前任美国官员透露，情报部门的报告显示，要达成停战协议将很困难。有官员称，目前几乎没有迹象表明伊朗有意与美国达成任何协议，反而似乎要在美国中期选举前，加剧特朗普面临的政治困境。