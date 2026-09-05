匈牙利宣布，将不遵守欧盟最新通过的政策，继续为新入境的乌克兰适龄男子提供庇护，帮助他们逃避登上俄乌战场的兵役。

法新社报道，匈牙利政府星期五（9月4日）在官方公报上发布新的政府法令，宣布将继续接纳新入境的23至60岁乌克兰男子，为他们提供紧急庇护。

欧盟自2022年俄乌战争爆发以来，就出台了针对乌克兰人的紧急保护计划，给予他们在欧盟27个成员国中居住、工作和领取福利的权利。

今年7月，欧盟延长了这项计划。不过，随着战争将要步入第五年，基辅为了寻求前线急需的兵源而要求欧盟做出调整，让保护计划不再涵盖那些新入境的、须接受动员的适龄服役乌克兰男子。

这项调整并不影响已在欧盟成员国中享有临时保护的适龄服役乌克兰男子。不过，匈牙利选择对这项调整投出反对票。

匈牙利总理马扎尔本周早些时候曾说，无论欧盟的要求如何，布达佩斯都将保留继续提供保护的权利，尤其是考虑到乌克兰西部人数众多的匈牙利族社群。

这位亲欧盟的保守派总理补充说，他个人也反对这项政策，并在星期三（2日）向到访的欧洲理事会主席科斯塔（Antonio Costa）表达了这一看法。

马扎尔在星期四（3日）的简报会上也说：“欧盟决定将那些父亲和祖父辈相当于锁在一个处于战争状态的国家，而不向他们提供任何协助，我认为这是可耻且令人无法理解的。”

自今年5月上任以来，马扎尔一直试图修补与基辅的关系，包括不再阻挠乌克兰入盟谈判的启动。两国也就匈牙利族少数群体的权利达成协议，但布达佩斯之后指责基辅未能履行协议，并再次阻挠入盟谈判的进展。