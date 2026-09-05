美国中央司令部称，在星期六（9月5日）袭击并破坏了三艘与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的油轮。

美国中央司令部星期六在社交媒体X上发文说，伊朗伊斯兰革命卫队试图使用弹道导弹袭击美国军舰失败，没有美国人员在行动中受伤。

作为回应，中央司令部已攻击伊朗在哈尔克岛近海的“M/T Downy”号油轮，以及在贾斯克岛（Jask）附近的“M/T Stark 1”号油轮，使它们永久瘫痪。

此外，美军也完全破坏了在阿曼湾的一艘空载油轮“M/T Kylo”号。美军在指示船员弃船后，击中了该船的多个关键部位，使其彻底丧失运行能力。

中央司令部指出，这三艘油轮是一个价值数十亿美元影子网络的一部分，负责为伊斯兰革命卫队及其在地区的代理人提供资金，并指伊朗根本没有能力保护这些油轮。

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中央司令部司令库珀（Brad Cooper）说：“我们将毫不犹豫地捍卫美军安全，并在必要时，彻底摧毁伊朗规模有限且完全暴露的原油船队。”

据伊朗媒体此前报道，美军在波斯湾的伊朗重要石油出口地哈尔克岛（Kharg Island）附近，击中了一艘伊朗油轮。