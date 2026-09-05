玻利维亚一处军事基地发生两起爆炸，目前已造成至少两人死亡、80多人受伤，另有14名军人下落不明。

法新社报道，爆炸发生在星期五（9月4日）下午，事发基地位于首都拉巴斯西南约30公里的维亚查镇（Viacha）。

基地指挥官阿马鲁上校（Antonio Amaru）星期六（5日）发表声明说，受两起爆炸影响的14名军方人员，目前仍未寻获。他也说，搜救工作仍在紧张进行中。

玻利维亚政府最初公布的失踪人数为七人。据了解，在目前的14名失踪人员中，包括一名军士，以及13名年龄在18至19岁之间、正在服一年强制兵役的义务兵。

爆炸原因目前仍在调查中。玻利维亚国防部长胡斯蒂尼亚诺（Ernesto Justiniano）在星期五的报告中指出，第一起爆炸涉及“黑火药，即储存在现场的烟火材料”，而规模更大、破坏力更强的第二起爆炸原因仍在分析中。

面对突如其来的灾难，人口约11万4000的维亚查市市长帕齐（Jenrry Patzi）流泪抱怨称，该市医疗资源匮乏，“甚至连一家能够应对此类紧急状况的二级医院都没有”。