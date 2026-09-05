美国媒体报道，为了调查是谁向媒体泄露了美军弹药储备情况的信息，五角大楼已展开史无前例的大范围测谎行动，对数十名高级军官进行调查。

《纽约时报》与哥伦比亚广播公司（CBS）在星期五（9月4日）先后引述匿名消息人士报道，负责策划与咨询的五角大楼参谋部（Joint Staff）约50名成员，被要求接受测谎仪测试。

这次大规模测谎行动，目的在于找出作为国家机密的弹药库存信息，是如何落入媒体之手的。今年7月，陆续有美国媒体报道称，美国在与伊朗进行了数月的军事对抗后，由于担心供应不足，美国正在限量配给弹药，特别是“爱国者”防空系统拦截弹。

美国政府官员当时对此予以强烈否认。总统特朗普曾说，“我们有很多不同类型的弹药”，但他也承认，“对于一些更先进的装备，我们当然希望拥有更多”。

五角大楼发言人帕内尔（Sean Parnell）回应媒体置评请求时，拒绝就“内部人事或调查事务”发表评论，但强调国防部“极其严肃对待所有国家安全机密信息泄露事件，并会展开相应调查”。

帕内尔补充说：“确保机密安全，对于保障美国国家安全及部署在全球各地的美军安全至关重要。”

《纽约时报》和CBS均指出，此次测谎的规模非同寻常。对于能够接触到最敏感国家机密的政府人员来说，在背景审查和进行安全许可更新时，接受测谎是例行程序。然而，在泄密调查中如此大规模地使用测谎仪，即便不是前所未有，也是极为罕见的。