（首尔讯）人工智能（AI）热潮带火了韩国晶片业，也推高行业薪资和奖金。现在，越来越多年轻人想挤进三星和SK海力士，首尔也因此出现专门培训求职者的“半导体补习班”。

英国《金融时报》报道，这类培训班教授半导体元件、晶片设计、质量管理和数据分析等知识，也会邀请前晶片工程师传授实务经验。此外，它们还会针对三星和SK海力士的招聘流程，提供简历修改和面试辅导。

一些机构甚至承诺，如果学员成功进入大型企业工作，不但可以退还学费，还能再拿到一笔和学费等额的奖金。

这类补习班走红，反映出AI热潮正在改变韩国年轻人的就业选择。同时，晶片需求大增带动企业盈利，也让员工收入跟着水涨船高。

今年5月，三星与7万8000名半导体部门员工达成利润分享协议。记忆晶片部门员工的平均奖金预计接近40万美元（约51万新元）。SK海力士去年也同意，未来10年把10%的营业利润分给员工；如果按今年预估盈利计算，员工平均奖金可能达到约50万美元。

优厚待遇也开始撼动医学专业长期以来在韩国学生心中的“黄金专业”地位。据报，在2026年招生季，多所名校与SK海力士合作、毕业后可直接就业的半导体专业，申请率已经超过医学院；医学院申请人数则减少近三分之一，降至五年来最低。

成均馆大学工程学教授权锡俊说，过去20年，医学几乎是韩国人眼中唯一既有钱又有社会地位的道路。但SK海力士的高额奖金打破了这种局面，如今许多家庭第一次把晶片工程师视为可以和医生相比的稳定职业。

晶片业的吸引力不只限于工程岗位。韩国招聘平台Saramin表明，一些文科大学毕业生甚至会隐藏自己的学历，去申请大型晶片企业的生产线工作，看中的就是更高的工资和更稳定的饭碗。

不过，教育界也提醒，半导体专业的热度仍与产业景气密切相关。韩国大型补习机构钟路学院负责人林成浩说，两年前外界还在讨论三星是否正在衰退，“没有人知道这一轮热潮还能持续多久”。