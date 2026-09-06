俄罗斯总统普京与美国特使会谈三小时，并称会谈内容充实且“具有建设性”。

综合路透社和法新社报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫星期天（9月6日）凌晨说，普京星期六（5日）晚上在克里姆林宫与美国总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳会见超过三个小时，进行了“极其坦诚”的会谈，并指出会谈内容充实且“具有建设性”。

他说：“美国代表为这次访问做了充分准备。他们不仅表达希望尽快结束敌对行动的意愿，也提出一系列可能的解决方案。”

乌沙科夫指出，俄方全面介绍特别军事行动进展，展示俄军的显著战果，并对实现既定目标充满信心。威特科夫和库什纳承诺，在后续与乌方接触过程中，将转达普京有关和平解决冲突路径的意见和评估。

他说：“会谈的内容不仅限于就解决乌克兰危机交换意见。双方还详细讨论经济问题，以及潜在的俄美互利合作项目。总的来说，这次谈判非常及时，对双方都大有裨益。”

参与谈判的普京投资特使德米特里耶夫也在社媒发文称，这是一次“重要的和平斡旋访问”。

新华社引述俄总统网站消息称，普京在会见美国特使时说：“我们今天必须面对的局势确实十分复杂。”

普京也赞扬特朗普为结束乌克兰长达四年半的战争所做的努力。“他明白自己正面临困境，但他仍然没有停止努力，为促成和解、解决俄乌冲突做出贡献。”

对此，普京指出，俄方准备讨论所有相关议题，也将通报俄方对当前局势的看法。

普京说，正如威特科夫所告知，他和库什纳计划在莫斯科会谈之后前往基辅。“无论接下来发生什么，这类接触总是有益的。”

普京指出，俄方通过情报部门和外交渠道收到停止对乌克兰首都基辅空袭的请求。他已下达相应命令，从星期六零时起俄军已停止对基辅的袭击。

威特科夫对此表示感谢，此举确保基辅和莫斯科都不会遭受任何打击，从而让美方代表团得以在此期间安全抵达莫斯科和基辅。

普京指出，乌克兰方面也大幅减少了对包括莫斯科在内的俄罗斯本土的空袭。乌方也提议实施为期三天的更大范围的停火，俄方并未同意，但表示“俄方将尽一切努力确保谈判进程和调解人员的安全”。

乌克兰方面，总统泽连斯基指出，他已与将于星期天访问乌克兰的两名美国特使通话，乌克兰准备在星期一（7日）之前停止对莫斯科发动袭击。

泽连斯基说，库什纳和威特科夫此次行程将是俄乌战争爆发以来首次访问乌克兰，基辅方面希望这次访问“尽可能具有建设性和实质性”。