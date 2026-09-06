美国称袭击三艘伊朗油轮后，伊朗回击三艘美国船只和三艘油轮。

伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令星期六（9月5日）发声明称，伊朗打击三艘美国船只和三艘在霍尔木兹海峡未经授权航线上通行的油轮，以回应美军当天早些时候对伊朗油轮的袭击。

声明警告说，波斯湾和霍尔木兹海峡附近所有船只“不要被美军欺骗”，应避免在任何未经授权的航线上开展“可疑行动”，否则将成为打击目标。

法新社报道，伊朗军方星期六也警告称：“如果美国恐怖分子军队的邪恶行径、破坏安全、骚扰伊朗船只以及对伊朗实施海上封锁的行为继续下去，伊朗武装部队对该地区美国军舰的袭击将比以往更加严厉，并且有可能扩大袭击范围。”

美军中央司令部当天早些时候发声明称，美军当天“摧毁”三艘与伊朗有关的油轮，以回应伊朗伊斯兰革命卫队此前袭击两艘在“地区水域巡逻”的美国军舰。

伊朗否认伊斯法罕核设施遭到袭击

另外，据伊朗通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门星期六发声明，否认伊斯法罕核技术中心及核设施遭到袭击，并指相关消息纯属虚构。

声明说，网上日前流传关于伊斯法罕核设施遭袭的消息毫无根据。在当前敏感局势下散布这类内容，是敌对势力企图制造紧张气氛、扰乱舆论并引发民众恐慌的行径。

声明强调，伊朗相关部门正保持高度警惕，密切监视敌对势力动向。