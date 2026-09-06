美国驻以色列大使指责盟友英国政府存在反犹主义，此前英国外交部长米利班德将加沙局势描述为“骇人听闻”。

法新社报道，美国驻以色列大使赫卡比星期六（9月5日）在社交媒体上就米利班德的言论写道：“英国人疯了。他们政府对犹太人的仇恨毫无底线，也罔顾事实。”

以色列外交部也指责米利班德无视事实，“制作视频是为了迎合政治受众”。

以色列外交部指出，自2025年10月美国斡旋达成停火协议以来，已有2万2500吨医疗物资进入加沙地带。

米利班德是犹太难民的后裔。他此前发布一段视频，谈及一场有关加沙局势的会议，并说英国政府必须采取行动。他在视频中说：“坦白说，目前发生的一切骇人听闻。人们告诉我的情况令人心痛，包括药品运送受阻，以及儿童在等待维持生命所需的救援设备时死亡。”

尽管美国总统特朗普经常批评盟友，但美国官员如此尖锐地批评英国这个美国最亲密的盟友之一，实属罕见。

联合国人道主义事务负责人弗莱彻6月说，尽管进入加沙的援助有所增加，但仍远远不够。他说，以色列限制被判定为军民两用的物资进入加沙，其中甚至包括假肢。

援助组织说，以色列限制发动机机油和零部件进入加沙，这也导致医院及其他医疗设施难以维持运作。

7月上任的英国首相伯纳姆曾指出，前首相斯塔默对以色列的立场过于软弱。

英国政府说，正计划采取措施应对以色列定居者在被占领的约旦河西岸地区对巴勒斯坦人日益增多的袭击。以色列则称，英国这个举动将引发报复。