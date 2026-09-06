美国总统特朗普对人工智能数据中心的大力支持，使他与越来越多反对建设数据中心的选民站到对立面，这可能会加剧共和党在11月中期选举中面临的困境。

彭博社报道，知情人士说，过去几个月，政治策略师一直警告政府官员，他们可能会在有关数据中心的舆论战中失利。知情人士还透露，特朗普政府的官员曾得到建议，总统需要更多强调AI带来的好处，包括这项技术如何惠及因AI普及而面临失业风险的选民。

近期民调显示，大约七成美国人不希望在自己居住地附近建设这类设施，而民主党候选人则试图抢在共和党对手之前占得先机，把AI基础设施的快速扩张与选民对生活成本的担忧联系起来。

不过，特朗普非但没有调整做法，反而愈发坚持己见。他本周在社交媒体上声称，社区反对数据中心的唯一原因是他们想要“落后和贫穷”，并呼吁公众“让数据主宰一切”。

特朗普星期五（9月4日）进一步阐述这一论点，把它描述为地方社区面临的一项选择。“如果你想要少缴税，如果你想创造巨大的财富，如果你想让自己的房子更值钱，以及其他一切，那么你就会想要一个数据中心……如果你想经历贫困、犯罪和肮脏的生活，我会说，那就不要批准数据中心。”

特朗普经常夸耀美国在人工智能（AI）领域的实力，并声称迅速发展这项技术对于“击败中国”至关重要。

美国商务部长卢特尼克也把民众对数据中心的反对情绪，归因于“我们的对手进行的宣传”，并称数据中心给社区带来的好处“显而易见”。

特朗普的前AI事务主管萨克斯（David Sacks）声称，反对声浪源于“虚假信息”，并称“没有人试图强迫任何人接受这些数据中心”。

这一局面表明，包括特朗普在内的AI支持者们正面临着一个尴尬的困境：他们宣扬AI对美国经济增长至关重要，但这项技术依赖大规模建设数据中心，而在面临电费上涨、电网承压以及庞大新基础设施的城市和村镇，数据中心已经变得极不受欢迎。

这让支持者几乎面临两难选择：放慢数据中心的建设速度，可能削弱他们所称对美国与中国展开大国竞争至关重要的行业；但敦促民众接受数据中心，又可能进一步激化反对声浪，使这类设施成为更大的政治负担。

共和党策略师康南特说：“这是一个非常新的议题，围绕它的政治态势仍在形成之中……很多政治人物会反思民调数据传递的信息，显然这些AI公司应该更好地解释数据中心带来的好处。”