塞尔维亚总统武契奇将在卸任后，参选总理。

新华社报道，塞尔维亚执政党塞尔维亚进步党（SNS）中央委员会星期六（9月5日）一致决定，提名武契奇为该党在即将举行的国会选举中的领衔候选人兼总理候选人。

武契奇在会议上说，他将在完成预定的国内活动和出访行程后辞去总统职务，随后参加国会选举。

他说，塞尔维亚进步党将通过直接接触选民和利用社交媒体平台开展竞选活动，并计划在贝尔格莱德、诺维萨德、尼什和克拉古耶瓦茨举行四场大型集会。

他也说，如果塞尔维亚进步党胜选，新政府将精简架构，由一名总理和不超过12名部长组成。

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武契奇9月4日说，塞尔维亚将很快举行提前国会选举，并最迟在9月10日上午公布选举日期。他此前于8月14日说，塞尔维亚可能在今年10月或11月举行国会选举。

武契奇在2014年至2017年担任塞尔维亚总理，2017年当选总统，并于2022年成功连任。他目前的总统任期将于2027年5月届满。根据塞尔维亚宪法，总统最多只能连任一次，即任期不得超过两届。