美国总统特朗普的超级政治行动委员会将斥资1000万美元（约1269万新元），支持共和党候选人帕克斯顿竞选得克萨斯州联邦参议员，这是委员会在本选举周期中迄今为止最大的一笔支出。

彭博社报道，提交给联邦选举委员会的文件显示，在得克萨斯州总检察长帕克斯顿与民主党州众议员塔拉里科的激烈角逐中，超级政治行动委员会（SAFC）正通过电视和网络广告宣传活动为他助选。

特朗普也计划下周前往帕克斯顿的家乡达拉斯，主持一场罕见的共和党中期选举大会。他星期五（9月4日）说：“我将向我认为优秀的、品行端正、会赢或者有希望赢、或者已经接近获胜的候选人的竞选活动捐款。”

特朗普也说：“我们将投入大量资金，因为我们不想失去我们的国家。”

这笔资金的注入对帕克斯顿来说无疑是雪中送炭。在11月3日大选前，帕克斯顿的筹款一直落后于塔拉里科。在与现任参议员科宁的激烈党内初选之后，帕克斯顿也因共和党竞选委员会迟迟不愿支持他的参选资格而遭受重创。

这笔支出或许也能让共和党盟友安心，他们此前担心超级政治行动委员会囤积资金。委员会目前掌握的资金超过其他任何政治团体，但截至6月底仅动用230万美元协助共和党人竞选，相当于资金总额的0.6%。

截至第二季度末，特朗普、共和党及其国会超级政治行动委员会合计筹得11亿美元，是民主党相关委员会手头3亿5500万美元的逾两倍。

充裕资金是共和党目前为数不多的有利条件之一。鉴于民调显示选民普遍不满恐拖累候选人，面对严峻选情，共和党须加大在广告宣传与选民动员方面的资金投入，以激发支持者的投票意愿。