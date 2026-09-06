（日内瓦法新电）近130个国家就界定俗称“杀人机器人”的致命性自主武器达成一致，为今后讨论制定国际条约、监管这类武器迈出第一步。

负责主持相关谈判的荷兰外长贝伦森星期六（9月5日）宣布，共有128个国家同意这份有关“致命性自主武器系统”（Lethal Autonomous Weapons Systems，简称LAWS）的文本。

文本的具体内容目前还没有公开。不过，长期关注这一议题的民间组织已经批评一些军事大国立场消极，试图削弱文本内容，也拖慢了国际社会制定更严格规则的进程。

随着人工智能（AI）和自动化军事技术快速发展，一些国家已开始研发和使用能够在没有人类直接介入的情况下，自行选择目标并发动攻击的武器系统。这类武器是否应由机器自主作出生死决定，以及一旦造成平民伤亡应由谁承担责任，近年来引发越来越大的法律、伦理和人道争议。

红十字国际委员会主张，各国应制定具有国际法律约束力的规则，对这类武器加以限制和监管。

国际组织“停止杀手机器人”执行主任范鲁伊延指美国、俄罗斯及其盟友试图削弱此次达成的文本。总部设在日内瓦的慈善组织Lex International也说，美国、俄罗斯、印度和以色列是启动正式条约谈判的主要反对者；巴西、爱尔兰和挪威则积极推动有关谈判尽快展开。

联合国成员国将在11月举行的《特定常规武器公约》相关会议上，决定是否进一步启动谈判，朝制定监管致命性自主武器的国际条约迈进。