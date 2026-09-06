一名男子乘搭美国航空客机从得克萨斯州飞往新泽西州时，突然情绪激动，并用种族歧视言论辱骂空服人员，结果被人用胶带“绑”在座位上，直到执法人员将他逮捕。

《纽约时报》报道，这名涉事乘客是67岁的伦丁（Arthur Lundeen）。他星期四（9月3日）晚上乘坐一架美国航空客机打算飞往新泽西州，途中突然大声叫骂，并对旁人暴力相向。

两名乘客于是用束线带（zip ties）和胶带“制伏”这名男子。其中一名出手协助的53岁乘客奥莱尼克说，这名涉事男子起初对一名空服员大喊种族歧视言论。“他的情绪越来越激动，声音也越来越大。”

这名男子后来与邻座乘客发生肢体冲突，首先击打邻座男子的笔记本电脑，随后掐住对方的喉咙。一名坐在前方的女乘客试图介入时，涉事男子也开始攻击她。

奥莱尼克这时与同事梅希亚从前方两排座位冲上前制止。奥莱尼克说，他负责压住涉事男子的双腿，梅希亚则坐到男子旁边，试图控制局面。

一名空服员随后拿来束线带，但即使双手已被绑住，涉事男子仍不断挣扎反抗。

奥莱尼克说：“我试着告诉他冷静下来，我们不想伤害他，只是希望他安静下来。”

不过，男子仍然不断剧烈挣扎、大喊飞机要坠毁，还咬伤梅希亚的手。一名空服员后来拿来胶带，梅希亚于是用胶带将涉事男子死死绑在座椅上，连他的头部也固定住。

过程中，伦丁不知何故也割伤自己，但没有大碍。

这架从达拉斯飞往纽瓦克的航班随后改道，于当晚10时许降落在巴尔的摩／华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场。当地执法人员随后将伦丁带走，他隔天被控二级袭击和扰乱治安。

奥莱尼克说，航班在巴尔的摩改道降落后重新起飞，最终顺利抵达纽瓦克。目前尚不清楚这场暴力事件的起因。

美国航空公司在声明中证实这起事件。美国联邦航空管理局和美国联邦调查局正展开调查。

美国联邦航空管理局数据显示，今年已有超过1160起乘客扰乱航班秩序的事件。