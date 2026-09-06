（伦敦讯）虽然大规模恐怖袭击事件有所减少，但通过互联网完成激进化的个人进行的小规模攻击却呈增加趋势。为此，欧盟反恐协调员呼吁，欧盟应加大对社媒平台的施压力度，要求他们共同遏制年轻人在平台上被恶意分子招募或接触到激进化内容。

欧盟反恐协调员韦格特（Bartjan Wegter）接受英国《金融时报》访问时指出，互联网如今已经成为多种威胁交织并生的“培养皿”，而在欧盟有关极端主义内容的监管条例覆盖之外，平台也还有很多可以且应该去做的工作。

韦格特说，很多发动小规模袭击的个人，是被极端组织或国家行为体在网络上招募。他也警告，如今恐怖主义内容在互联网上随处可得，很多年轻人通过网络自我激进化，“你甚至可以称之为‘自助式恐怖主义’”。

韦格特指出，目前欧盟已经在和各大社媒平台进行对话，但效果有限，显示双方还需要做得更多。

尽管不排除继续通过立法或类似美国的庭审等法律手段加强管制，但韦格特认为，施压与对话并举可能是最理想的方式，“社交媒体可以免于处罚（impunity）的时代已经结束了”。

根据欧盟《数码服务法案》，脸书、Instagram和TikTok等大型社媒平台已须承担诸多义务，包括清除非法内容和避免容易使人上瘾的设计。同时，欧盟监管恐怖主义内容的条例也要求平台必须移除被认定为是恐怖主义的内容。

这些社媒公司也在采取自己的行动，例如，脸书和Instagram的母公司Meta推出一项计划，在删除与恐怖主义相关的账号后，向曾关注过这些账号的用户推送相关教育材料。

但韦格特提醒，还存在很多无法被直接定义为恐怖主义，但却确实在煽动仇恨的内容。此外，还须特别警惕来自伊朗和俄罗斯等“居心不良的国家行为体”对年轻人的招募与煽动。