（奥斯陆综合电）德国初创企业伊萨尔航天公司从挪威北极地区把一枚火箭送入轨道，这使欧洲朝提供本土卫星发射服务迈进了一步。

伊萨尔公司（Isar Aerospace）星期六（9月5日）从挪威安多亚（Andoeya）航天港发射一枚光谱（Spectrum）无人运载火箭。公司随后在社交媒体上宣布：“我们进入轨道了！我们创造了欧洲历史。”

这是首个从欧洲大陆进入轨道的商业飞行器。

挪威贸工部长米尔塞特形容，这是欧洲航天发射产业的一次突破。她在一份声明中说：“我们现在能从安多亚发射卫星，这增强了挪威和欧洲在我们所处的动荡时代中的安全。”

随着美国过去倡导的全球秩序在现任美国总统特朗普领导下发生转变，欧洲正努力在包括太空飞行等方面建立更大的自主权。

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今年3月，德国总理默茨与挪威首相斯特勒一同访问安多亚航天港时说：“我们需要能力。我们需要独立。太长时间以来，我们一直依赖其他运载系统和世界上的其他国家。”

默茨6月份在柏林航展上讲话时也强调：“太空不仅对我们的安全至关重要，而且正日益成为我们经济领域的重要组成部分。”

光谱火箭高28米，能把重达1公吨的有效载荷送入近地轨道。星期六发射的火箭携带五颗小型卫星，以及一项在轨技术实验。

去年3月，伊萨尔第一次试射光谱火箭，但当时火箭升空后不久就爆炸坠海。尽管如此，公司仍认为那次试射是成功的，因为它为开发人员提供大量数据。

上个月，伊萨尔获得欧洲航天局约2亿欧元（约2亿9600万新元）资助，用于研发新型火箭，以及扩建测试和发射基础设施。

伊萨尔正在慕尼黑建造一座工厂，目标是每年生产多达40枚火箭。公司也在加拿大开发第二个发射场。

目前，法国的阿丽亚娜空间公司（Arianespace）已是卫星发射市场的全球参与者之一，但它的发射场不在欧洲本土，而是位于南美洲的法属圭亚那。

欧洲希望，伊萨尔与其他公司之间的竞争，将降低在欧洲本土发射卫星的成本。