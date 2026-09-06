（华盛顿综合电）距离美国中期选举不到两个月，总统特朗普的支持率跌到历史新低，但他仍要求共和党把选战焦点锁定在他个人身上。共和党内不少人知道，这种打法可能拖累选情，但又高度依赖特朗普的基本盘选票，陷入深层两难。

共和党全国委员会定于星期三和星期四（9月9日和10日）在得克萨斯州达拉斯举行前所未有的中期选举大会，特朗普将担任核心主角，预计连续两晚发发表演说，竞选团队首批电视广告也全数围绕他展开。

据报道，特朗普认为中期选举本质上是选民对现任总统的信任投票，因而希望借此突出其政绩。

不过，党内不少人对此忧心忡忡。报道称，多数共和党人不敢公开告诉特朗普，他现在在选民中有多么不受欢迎。但共和党如果想保住国会控制权，又必须动员那些平时不太积极投票的特朗普支持者，因此只能接受以特朗普为中心的竞选策略。

一名与特朗普政治团队有联系的共和党竞选高层说：“我们别无选择。无论喜不喜欢，我们都跟他在同一条船上。”另一名共和党顾问则形容，候选人如果拒绝特朗普助选，可能会遭到他的报复；如果接受助选，他的出现又未必真的有帮助。

《金融时报》委托民调机构Focaldata对美国全国选民展开的最新民调显示，只有33%的登记选民认可特朗普的执政表现，是该报自今年5月开始追踪以来的最低水平，也比上个月下跌三个百分点。特朗普在共和党选民中的支持率也跌至72%，同样是这项调查的新低。

经济和生活费压力，是拖累特朗普支持率的主要原因。近三分之二受访者认为，美国经济正朝错误方向发展；57%的人说，在特朗普执政下，经济状况变差。民主党在国会选举投票意向中领先共和党7.5个百分点；还有46%的选民认为，特朗普正在让共和党国会候选人更难胜选。

更让共和党担心的是，就连基本盘对经济的信心也开始动摇。

密歇根大学消费者调查显示，共和党人的消费者信心指数自2月以来从97.1跌至82，半年内大跌15.1点；民主党人同期只下跌1.6点。共和党人的跌幅之快，是冠病疫情以来少见，也让人联想到近20年前全球金融危机时期的信心下滑。

分析普遍认为，中期选举最终很可能仍取决于经济表现。

密歇根大学消费者调查主任乔安妮·许（Joanne Hsu）说，共和党选民原本期待特朗普政府的经济政策，包括关税措施，能够带来明显成效。但到目前为止，他们不仅没有看到物价下降，甚至连通货膨胀放缓都没看到。特朗普过去一直能够依靠共和党基本盘的稳定支持，但最新数据显示，这股支持现在也开始松动。