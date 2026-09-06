（东京讯）俄乌战争和中东局势持续动荡，促使部分无核国家转而寻求核武国家的安全庇护。分析认为，这种所谓“核租赁”的安排，正推动全球核威慑体系由冷战时期的美苏主导，逐渐迈向多极化。

《日经新闻》评论指出，沙特阿拉伯、土耳其与拥核国家巴基斯坦今年8月签署《麦加共同防务协议》，核心条款是‌任何一国遭受武装攻击，将被视为对三国全体的攻击‌，并触发三国集体反击。协议细节没有公开，但这一安排意味着沙特和土耳其可借助巴基斯坦的核威慑力，加强自身安全。

沙特几十年来长期倚重美国提供安全保障，但随着美国超越沙特和俄罗斯成为全球最大原油生产国，美国对中东安全事务的投入意愿也引发外界质疑。与此同时，特朗普政府近年来与北约盟友关系渐趋疏离，也促使身为北约成员国的土耳其寻求更多元的安全伙伴。

“核租赁”模式也受到欧洲关注。今年3月，作为欧洲大陆唯一拥有核武器的国家，法国提出“前沿威慑”构想，愿与欧洲伙伴讨论扩大法国“核保护伞”的作用。德国、波兰等八个国家已同意参与对话。

目前正在讨论的方案包括让伙伴国参与法国的核威慑演习，以及探讨在伙伴国境内临时部署执行核任务的法国飞机。法国强调，核武器的最终使用决定权仍由法国总统掌握。

冷战时期，全球核威慑格局主要由美国和苏联主导。如今，法国和巴基斯坦等核武国家开始在各自区域扩大安全承诺，核威慑体系呈现多极化趋势。

关键问题在于，“核租赁”模式的扩散将如何影响全球战略稳定。有分析认为，法国的做法或可在一定程度上补充美国的核威慑力量，协助欧洲应对来自俄罗斯的威胁。

美国智库兰德公司高级政治专家哈罗德指出，随着核大国扩大威慑覆盖范围，一些国家可能会打消自行研发核武器的念头。然而，当核武国家为更多伙伴提供安全保障，它们的威慑网可能过度扩张，反而更容易卷入地区冲突；而依赖“核租赁”的国家也可能对保护伞的可靠性产生疑虑，最终选择自主发展核能力。

美国总统特朗普已表示有意重启与朝鲜的谈判。如果他为了捞取短期政治资本而选择搁置朝鲜无核化目标，可能向国际社会传递“拥核有利可图”的错误信号。

一旦出现这种情况，可能会有更多国家倾向于建立自己的核武库，或是寻求“核租赁”安排，全球核威慑格局恐将变得更加复杂，核扩散风险也会随之升高。