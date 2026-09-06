尼泊尔救援人员在救出四名洪灾幸存者后士气大增，但他们星期天（9月6日）依然面临严峻挑战。

法新社报道，中尼边境的洪水和山体滑坡已造成两国至少1372人死亡，5500多人失踪。

救援人员星期五（4日）和星期六（5日）各发现两名幸存者，他们的获救被誉为奇迹。其中三人是在水电站隧道内被发现的。

尼泊尔能源部长什雷斯塔告诉法新社：“尽管地形复杂、天气恶劣且交通不便，隧道内的搜救工作仍在进行中。”他说，救援人员正面临“多重挑战”。

救援人员星期六从被泥浆掩埋的房屋中，救出一名64岁妇女。尼泊尔总理沙阿说，她的获救“给整个国家带来了希望”。

尼泊尔至少12个水电站受到了洪灾影响。什雷斯塔说，多个地区的电力恢复工作仍在进行中。“对于无法到达的地方，我们尝试用太阳能恢复供电。”

尼泊尔外交部长卡纳尔将这场灾难称为“喜马拉雅海啸”。他指出，重建费用可能高达数十亿美元。

警方称，由于太平间爆满，当局在采集DNA样本以备日后辨认身份后，已将数百具遗体集体安葬。

目前仅有约100具遗体被确认身份并移交给家属。

尼泊尔政府宣布，定于星期一（7日）举行全国哀悼。

据尼泊尔灾害管理机构称，救援人员已找到1341具遗体，仍有约4996人失踪。

中国官方媒体报道称，西藏已有31人死亡，531人失踪。