约20名身着亮橙色制服的中国救援人员星期天（9月6日）操作挖掘机、铲车和探地雷达探测器，搜寻数百名在尼泊尔和中国西藏边境泥石流中失踪的人员。

路透社报道，中国外交部组织媒体前往中国西藏和尼泊尔之间的吉隆口岸。8月26日，尼泊尔一侧的冰川崩塌，导致口岸遭受惨重损失。

现场视频和照片显示，灾难发生前矗立在边境的五层中国海关大楼已荡然无存。唯一还能看到的灾前遗迹是附近一座水塔的残垣。

救援人员在原先近20米高的边境口岸处插上一面中国国旗。

9月2日，救援人员在中国西藏自治区的吉隆口岸展开搜救行动。（路透社）

星期天下午，在写有“危险区域，快速通过”的警示牌后方，三组各约20名救援人员正用铁锹挖掘泥土，几台红色挖掘机在一旁待命。

9月2日，中国国家电网公司的救援人员在吉隆口岸抢修电力线路。（路透社）

据悉，救援人员将搜救区域划分为七个，目前已完成其中四个的搜救工作，还有三个尚未完成。

通往吉隆的唯一陆路通道已于9月2日上午恢复通行。官方媒体报道称，救援人员正通过竖立临时电线杆、重新接入电网，逐步恢复边境地区的供电。

中国官方媒体报道称，洪灾造成西藏至少31人死亡，531人失踪。失踪人员中包括来自23个国家的261名外国人，许多是朝圣者，在印度有家庭。