美国和平特使库什纳和威特科夫星期天（9月6日）在基辅会见了乌克兰总统泽连斯基。这是他们首次以美国谈判代表的身份访问基辅。

路透社报道，此前一天，他们在莫斯科与俄罗斯总统普京进行三个小时的会谈，但似乎并未取得突破。普京称会晤“非常有益”，一名白宫官员说，下一步措施将在未来几周内公布。

库什纳和威特科夫会见了泽连斯基和其他乌克兰高级官员。此前，泽连斯基在社交媒体上发文称，他已与谈判团队举行会议，并表示乌克兰希望结束战争。

“我们需要安全保障。我们需要有尊严的战后和平。我们已经拟定了提议。”

一名知情人士告诉路透社，英国、法国和德国的国家安全顾问也于星期天抵达基辅。

最近几周，乌克兰遭受俄罗斯的猛烈轰炸。基辅居民对美国人的到来抱有谨慎的乐观态度。

退伍军人叶尔马克说：“这个问题可以瞬间解决。我们渴望和平。我曾亲身经历过战争，所以我知道战争是什么滋味。我们需要和平，因为别无他法。”

在之前的会谈中，各方在多个关键问题上存在巨大分歧，包括乌克兰东部顿巴斯地区的未来。俄罗斯要求乌克兰从其仍然控制的多个城镇撤军，遭到基辅断然拒绝。

对乌克兰而言，欧洲盟友和美国给予的硬性安全保障对于阻止俄罗斯再次入侵至关重要。

19岁的咖啡馆员工库里连科说：“我们需要一份永远不会被打破的协议。就让乌克兰清静清静，让乌克兰人民和平生活吧。”