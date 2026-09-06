（莫斯科综合电）美国总统特朗普的特使威特科夫与特朗普女婿库什纳星期天首次访问乌克兰首都基辅，试图重启陷入停滞的俄乌和平谈判。此前一天，两人在莫斯科与俄罗斯总统普京举行三个多小时的会谈，双方过后释出积极信号，但未透露会谈是否取得突破。

威特科夫与库什纳星期天（9月6日）乘火车抵达基辅，受到乌克兰总统泽连斯基的欢迎。泽连斯基感谢特朗普派特使到访，称双方将有机会深入磋商。他透露，英国、德国和法国官员也会参与此次会谈。

泽连斯基星期天早些时候表明，乌方已为与美方的对话做好准备。他在社媒平台X上写道：“乌克兰向来秉持建设性的态度，今后也将如此。我们希望早日结束战争……我们需要安全保障，我们需要实现有尊严的战后和平。我们已准备好相关提案。”

但熟悉基辅思维的消息人士说，乌克兰对美方此行能否取得实质进展感到悲观。

乌克兰总统泽连斯基（左起）星期天欢迎美国特使威特科夫与美国总统特朗普的女婿库什纳访问基辅，双方当天就结束俄乌战争举行会谈。（路透社）

这是威特科夫与库什纳首次访乌。在转赴基辅前，他们对莫斯科进行了俄乌战争爆发以来的第八次访问。

普京的助理乌沙科夫星期天凌晨在记者会上说，普京星期六（5日）在克里姆林宫，与威特科夫和库什纳进行了“内容充实、具建设性、极其坦诚且相互信任”的会谈。

乌沙科夫说，美方做了充分准备，就解决冲突提出一系列可能方案，但他没有透露细节。

俄方强调必须消除引发俄乌冲突的所有根源，并向美方介绍对乌克兰特别军事行动的进展。乌沙科夫说，俄罗斯对实现战争目标充满信心，但普京也重申愿与美方合作，寻求通过政治外交手段结束冲突。

乌沙科夫透露，威特科夫和库什纳承诺，把普京有关和平解决冲突的意见转达给乌方。

另据白宫官员说，威特科夫和库什纳此行旨在推进特朗普的俄乌和平方案，美俄双方讨论下一步行动的实质计划，这些计划将在未来几周内公布。

接近克里姆林宫的消息人士称，普京仍坚持按照自己的条件结束战争。与此同时，由于自认在战场上占据优势，莫斯科的要求日趋强硬。

俄罗斯科学院欧洲研究所所长葛罗米柯（Alexey Gromyko）接受彭博社采访时说，美方此次访问或可为俄乌和谈注入新动力，协助达成双方都可接受的停战条件。但关键问题在于，华盛顿是否准备持续参与谈判进程。

英国军情六处（MI6）前局长索厄斯（John Sawers）星期六接受《金融时报》采访时预计，俄乌不太可能在明年春季前达成协议；只要普京继续掌权，实现持久和平几乎是无法想象的事。

不过，如果俄乌双方的痛苦持续加剧，且俄军无法在战场上继续推进，他认为明年或许会是达成停火协议的契机。

另一方面，国际原子能机构（IAEA）星期六说，由它促成的一项局部停火协议当天生效，以便展开维修工作，恢复扎波罗热核电站的外部电力供应。

扎波罗热核电站位于乌克兰东南部，现由俄罗斯控制。核电站自8月20日失去外部供电，只能依靠应急柴油发电机来冷却关键的安全系统。维修工作料耗时约一周。