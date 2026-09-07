也门政府军与伊朗支持的胡塞武装之间持续数日的战斗已导致300多人死亡，与此同时，数百户家庭为躲避战火纷纷逃离家园。

两名沙特阿拉伯支持的也门政府军官员告诉法新社，从星期六（9月5日）中午到星期天凌晨，政府军共有84名士兵丧生，其中大部分死于导弹袭击。四名胡塞武装军方消息人士称，同一时间有57名武装分子死亡。

双方为争夺通往红海的门户地带已经激战数日，这是自2022年7月停火协议破裂以来，也门这个阿拉伯半岛最南端国家发生的伤亡最惨烈的冲突。

周六，为躲避也门西南部塔伊兹省（Taiz）马克巴纳（Maqbanah）和贾巴尔哈巴希（Jabal Habashi）两地的战斗，流离失所的家庭纷纷在阿尔巴林（Al-Bareen）境内难民营避难。

法新社记者星期天看到流离失所的民众带着床垫、牲畜和其他随身物品，在该地区的另一个营地搭建临时住所。

来自马克巴纳的妇女哈桑说：“子弹从高处和低处朝我们射来。他们从四面八方包围我们，我们带着孩子，甚至来不及穿鞋就逃了出来。”

根据法新社结合冲突双方各种军事和医疗来源统计，自胡塞武装发起攻势以来，已有300多名战斗人员和一些平民丧生。

另据新华社报道，也门政府军部队6日在社交媒体发表声明称，与胡塞武装在塔伊兹省西南部和西部地区的战斗时断时续，并在一些地方发生激烈交火，给对方造成重大损失，但声明没有公布伤亡数字。

此外，一名匿名政府军官员对记者说，胡塞武装6日凌晨向塔伊兹方向发射三枚弹道导弹，造成在建的塔伊兹大学建筑受损，并引发当地居民恐慌。