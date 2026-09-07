电商巨头亚马逊一架货机在美国迈阿密国际机场降落时冲出跑道，撞上地面多辆车辆，造成至少五人死亡，并导致所有跑道和滑行道关闭。

综合路透社和彭博社报道，亚马逊这架货机由货运航空公司21 Air运营。美国联邦航空管理局（FAA）说，这架航班号Prime Air 7598的货机从波多黎各圣胡安国际机场起飞，星期天（9月6日）下午接近2时（新加坡时间7日凌晨2时）在迈阿密国际机场降落时冲出跑道。

迈阿密国际机场发言人说，Prime Air 7598航班冲出迈阿密国际机场的斜向跑道，目前停在机场西北端。所有跑道和滑行道于下午3时关闭，地面交通管制生效。数小时后，至少有两条跑道重新开放。

迈阿密-戴德消防救援队队长说，部分遇难者被困在受飞机撞击的车辆中，现场火势“非常复杂”。在搜救被困在飞机内的正副驾驶员时，发动机舱也燃起大火。

他说，共有60辆消防车在30秒内到达现场。

迈阿密官员于6日下午新闻发布会确认，这起事故造成五人死亡，另有五人受伤，其中三名伤者伤势危重。

美东时间下午3时，迈阿密机场的所有跑道和滑行道均已关闭。美国交通部长达菲在X平台贴文说，旅客需为航班严重延误或取消做好准备。

美国联邦航空管理局说，出事货机是一架波音767-300型飞机。

21 Air尚未回应置评请求。