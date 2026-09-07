朝中社星期一（9月7日）报道，朝鲜领导人金正恩说，朝鲜最新型驱逐舰姜健号将成为核反击系统的一部分，并可实施“毁灭性的报复打击”。

朝中社并未提及这艘新型驱逐舰是否会搭载核武器。

金正恩正致力于进一步扩大朝鲜核力量，海军现代化步伐也随之加快。姜健号（Kang Kon）驱逐舰入列仪式6日在元山港举行，金正恩出席了入列仪式，并宣布将姜健号部署到朝鲜半岛东部海域，向朝鲜的对手释放了一个明确的信号。

金正恩说，姜健号是朝鲜第二艘投入服役的5000吨级军舰。同级的新型多用途驱逐舰“崔贤”号（Choe Hyon）于6月入列，在朝鲜西海岸投入服役。

朝中社引述金正恩说：“现在是我们行使海上和水下主权的时候了。”

金正恩表示，朝鲜海军核武装力量正在不断提升，并将继续在关键海域扩大部署“最强大的战略资产”，以维护国家海洋主权和地区安全。

他还说，姜健号将成为国家核反击系统的一部分。

朝中社并未具体说明姜健号可能部署何种武器系统，只说它与崔贤号拥有相同的武器配置。朝中社此前的一篇报道指崔贤号驱逐舰可搭载多种武器，其中包括分析人士认为能够携带核弹头的导弹。

金正恩说，他将在八个月内展示海军建设的又一阶段成果，但未透露具体细节。

金正恩还说，朝鲜东海岸的海军基地建设正在进行中，将组建新的海军部队并建造不同级别的军舰。