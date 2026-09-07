伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊说，伊朗将宣布在霍尔木兹海峡之外设立一个禁区，进入船只将受到制裁。

新华社引述伊朗伊斯兰共和国广播电视台星期天（9月6日）报道，雷扎伊接受采访时说，伊朗将在未来几天公布新设立的禁区，范围将从美国海军“封锁线”延伸至波斯湾部分海域，任何进入这一范围的船只都将被伊方列入制裁名单。

雷扎伊还表示，美国总统特朗普声称霍尔木兹海峡仍处于开放状态是“谎言”。美方正试图投入大量资金，以“走私方式”让船只通过海域，这些船通常会遭到伊方打击。伊朗目前没有决定击沉这些船，因为它们载有石油，被击沉可能对地区环境造成损害。

谈及国内物资供应，雷扎伊说，所谓美国经济封锁将导致伊朗发生大规模饥荒的说法是“巨大谎言”，伊朗政府已储备足够的粮食和基本物资。他同时表示，伊朗仍在出口石油，相关收入也能够汇回国内。

在军事方面，雷扎伊称，伊朗48小时前首次在一艘美国军舰上空试验了一种特殊的反舰导弹。他还称，伊朗武装部队此前打击了美国在约旦的军事目标，有关打击使特朗普放弃他此前宣布的“10日战争”计划。

在谈判问题上，雷扎伊表示，美国若希望继续谈判，首先必须重新赢得伊朗方面的信任，伊朗将只在获得保障的情况下继续推进外交努力。