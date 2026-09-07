在德国民众对政治建制派不满日益加剧之际，极右翼的德国选择党在一场州议会选举中跃居榜首。这是自第二次世界大战以来，极右翼政党首次有机会在联邦州一级执政，对德国总理默茨造成沉重打击。

综合路透社和彭博社报道，出口民调显示，德国选择党（AfD）在星期天（9月6日）萨克森-安哈尔特州（Saxony-Anhalt，简称萨安州）的州议会选举中取得有史以来的最佳成绩，以44%的得票率成为萨安州第一大党，虽然未获得绝对多数席位，但已经重创了默茨领导的保守派。

这场胜利对二战结束后一直执掌德国的政党构成了严峻挑战。竞选期间一直与选民保持距离的默茨将不得不应对这一结果带来的冲击。在经济增长乏力和能源价格上涨的背景下，他领导的基民盟表现逊于预期。

德国电视一台和德国电视二台公布的初步出口民调显示，默茨所在的基民盟得票率约为18.5%，居于第二。左翼党得票率为9%至9.5%，绿党为8.5%至9%，社民党为8%至9%。自民党得票率仅为2%至2.5%，未能跨过进入州议会所需的5%门槛。瓦根克内希特联盟得票率为4.8%至5%，能否进入州议会仍存在悬念。

德国选择党推动的政治议程包括严格限制移民、恢复与俄罗斯的关系、削减对乌克兰的援助以及退出欧元区。（法新社）

德国选择党现已是全国范围内最受欢迎的政党，正寻求巩固地位以推进其政治议程，其中包括严格限制移民、恢复与俄罗斯的关系、削减对乌克兰的援助以及退出欧元区。

美国总统特朗普在自家社媒平台Truth Social发布了萨安州选举结果截图，但未作任何评论。欧洲其他国家的极右翼领导人则为此次选举结果喝彩，认为这是民意授权变革。

鉴于计票工作仍在进行，目前尚不清楚德国选择党是否能够组建政府，但此次选举更广泛的政治意义已不言而喻。德国电视二台（ZDF）报道，本次选举的投票率高达77%。

萨安州的德国选择党首席候选人西格蒙德（Ulrich Siegmund）说：“我们创造了历史。”他的竞选集会吸引数千人参加，他多次将萨安州的胜利描绘为迈向2029年联邦大选、夺取国家政权的第一步。

35岁的西格蒙德说：“人民已经非常明确地表明，他们终于想要政治变革，而且最重要的是，他们表明了希望由我们来领导这一变革。”