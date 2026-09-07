韩美日三国星期一（9月7日）起，在韩国济州以东、以南公海上实施代号为“自由之刃”的联合多域军演，此次军演将持续至11日。

韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）表示，韩美日主要海上和空中战力将参演。据悉，韩美日共派出六艘舰艇、海上巡逻机、战斗机、空中加油机等战力参演。

韩国海军派出7600吨级宙斯盾驱逐舰西厓柳成龙号和栗谷李珥号；日本派出爱宕号宙斯盾驱逐舰（7700吨级）、朝日号驱逐舰（5100吨级）及P-1海上巡逻机、SH-60K直升机、F-15战斗机等。

美国海军本福德号宙斯盾驱逐舰（6900吨级）近期停靠釜山港，可能参加本次联演，但预计美军航空母舰将连续两年缺席。

韩联参说，三国通过此次联演加强在海洋、空中、网络等多领域的作战能力和联合应对能力，保持稳固的合作关系。韩联参还强调，此次联演在遵守国际法和准则的前提下进行，旨在提升对朝鲜核导威胁的遏制及应对能力、维护地区和平与稳定的例行防御性演习。

韩美日首脑于2023年在美国戴维营举行的峰会上就例行举行联合多域军演达成协议后，三国于2024年起每年举行“自由之刃”（Freedom Edge）联合军演。