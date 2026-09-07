（悉尼综合电）澳大利亚通讯部长韦尔斯说，澳洲政府预计将于本周向国会提交“数码注意义务”（Digital Duty of Care）法案，要求Meta等企业必须让用户选择关闭根据个人喜好定制内容推荐的算法。

韦尔斯星期一（9月7日）接受澳洲广播公司访问时说：“许多澳洲人会愿意选择使用算法，但我们认为，大型科技公司首先应当提供这种选择权，并且应当尊重用户的选择。”

长期以来，社交媒体公司因使用被指具有成瘾性的算法而备受审视，并被指控为了让用户持续浏览而引导他们接触耸人听闻或极端的内容。

据澳洲广播公司了解，拟议的法律将要求社媒公司识别和减轻平台上的风险，并防止有害内容的分享。

针对18岁以下用户，相关规定将明确约六类额外的“心理社会伤害”风险，包括涉及身体形象和网络欺凌的内容。

此外，平台也须定期发送弹窗，询问用户是希望继续使用算法推荐，还是只查看所关注账号发布的内容，允许用户拥有自主选择权。

澳洲电子安全专员及经注册的独立研究人员将获权监管社交媒体平台。他们可以使用所谓的“马甲账号”，即伪装成儿童的账号进行监测，以观察年轻人在线上接触到的内容。

违例的公司将面临超过1亿澳元（约9100万新元）的巨额罚款。

然而，澳洲反对党在如何应对算法问题上看法不一。有人认为某些“可怕的算法”会对儿童进行阴险的心理操纵，也有人认为算法不过是向人们反馈他们想看的内容。

澳洲自由党党魁、反对党领袖泰勒指出，联盟党尚未看到政府的提案。“我们希望看到的是，家长能对子女在社交媒体上接触到的内容拥有更多掌控权。这项立法，我们会拭目以待。”