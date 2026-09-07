尼泊尔举行全国哀悼日活动，悼念在尼泊尔—中国西藏特大泥石流中遇难的上千人。与此同时，失踪的水电站工人的家属仍抱着一线希望，祈求救援人员能从可能有人受困的隧道深处救出幸存者。

法新社报道，尼泊尔将星期一（9月7日）定为国家哀悼日，全国当天降半旗致哀，并举行烛光守夜活动。这天是灾难发生后的第13天，遵循印度教传统，死者逝世第13天会举行祭奠仪式。

尼泊尔灾害管理部门的数据显示，救援人员已在尼泊尔境内寻获1355具遗体，另有约4996人失踪。

失踪人员中包括数百名水电站工人。日前，有三名受困工人从隧道深处奇迹获救，包括上星期五（4日）获救的两名尼泊尔人和星期六（5日）获救的一名中国籍男子。三人的获救极大鼓舞了搜救人员，也重新燃起其他失踪者生还的希望。

尼泊尔军方发言人巴斯内特（Raja Ram Basnet）星期一说，搜救工作正在以“与第一天相同的节奏”持续进行。

目前，来自中国、印度、韩国等国的外籍专家也正在协助尼泊尔开展搜救工作。

一些聚集在尼泊尔首都加德满都的失踪工人亲属则呼吁，政府搜救行动必须加快。什雷斯塔（Reena Amatya Shrestha）的哥哥目前仍下落不明，她说：“我们还抱有很大希望。他们说正在进行搜救，但如果真在搜救，结果在哪里？我们需要看到结果。”

联合国的一项初步评估显示，这次泥石流造成的建筑物损失已达1亿5800万美元（约2亿新元），而路桥受损、农田被毁和人道主义开支等的总损失则远高于此。联合国已发起5000万美元的募捐呼吁，以帮助8万4000多名灾民。

联合国驻尼泊尔协调员亚希亚（Lila Pieters Yahia）星期一也呼吁国际社会：“现在是伸出援手帮助尼泊尔的时候了。”