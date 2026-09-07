伊朗警告韩国不要在霍尔木兹海峡部署军队或参与美国的军事行动，否则将带来“严重后果”。与此同时，韩国国内的反对舆论也让政府放缓筹备步伐，并重新研讨拟派遣名单。

法新社报道，伊朗外交部发言人巴加埃星期一（9月7日）在社交媒体发文，警告韩国不要向霍尔木兹海峡派兵、不要屈服于“美国的压力与恐吓”。

巴加埃写道：“其他国家在波斯湾或霍尔木兹海峡的任何军事部署或参与行动，都只能被视为是对侵略责任方的直接支持，并将带来严重后果。”

韩国上星期五（4日）称，在自身军事防备不受影响的前提下，会考虑霍尔木兹海峡的安全努力做出贡献，但强调目前尚未做出最终决定。

韩联社星期一报道，韩国国防部发言人当天在例行记者会上就派兵问题称，政府正与包括美国在内的国际社会保持沟通，讨论‌旨在‌恢复霍尔木兹海峡自由航行、‌促进‌中东和平与稳定的贡献方案，但具体事宜尚无任何定论。

报道称，韩国政府目前正在保持与美国的战略沟通的同时，重新研讨拟派遣的军事资产候选名单等事宜。据悉，原本海军后勤支援舰被视为优先派遣对象，但‌军方目前‌正转而研究‌派遣海上巡逻机、拆弹组、无人探雷和扫雷装备等。

政府官员说，从未敲定向霍尔木兹海峡派遣的军事资产名单，目前正根据需求研讨多种方案，探讨如何在保障安全的前提下作出贡献，而非直接参与战斗。

报道指出，韩国国防部上周还暗示‌派兵问题取得一定进展，短短一周又转为‌谨慎立场。分析认为，这与近期美伊在霍尔木兹海峡内的武力冲突复燃，以及执政党内部反对不无关系。

根据规定，政府向海外派遣兵力须获得国会同意，但鉴于执政党内部就派兵问题‌尚未达成共识‌，以及国务委员人事听证会、国政监查等国会日程紧凑，预计派兵动议难以在本月内提交至国会。

报道也指出，派兵问题会直接影响涉核潜艇燃料磋商、战权移交磋商等韩美事务，政府恐怕难以仅凭舆论做出决定。美国总统特朗普之前公开批评“韩国缺乏贡献”，甚至指示缩减美韩联合军演。

韩国民间也出现大量反对派兵的声浪，多个民间组织星期一也在总统府青瓦台前举行集会，反对韩国向霍尔木兹海峡派兵。