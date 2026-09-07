（日内瓦综合电）世界气象组织（WMO）说，野火和热浪会产生微小的空气污染物，可能削弱国际社会改善空气质量、保护人类健康和维护自然环境的努力。

气象组织在星期一（9月7日）发布的最新年度空气质量与气候报告中指出：“极端野火事件日益增多，而野火烟雾具有高毒性，对健康造成严重影响。”

报告并指，虽然欧洲和北美的相关法规已经减少工业和交通运输产生的PM2.5排放，但人们接触到的野火相关PM2.5却在增加。

PM2.5（细颗粒物）由直径小于2.5微米的微小颗粒和液滴组成，可深入肺部及血液循环系统，对健康构成危害。这类颗粒物源自化石燃料驱动的工业活动、农业生产、家庭供暖和交通运输，同时也产生于野火及沙尘暴。

报告指出，全球需要加强对气溶胶（包括黑碳和微塑料）、细颗粒物及近地面臭氧等空气污染物的监测。

气象组织说，尽管这些污染物广泛存在且可能对生态系统造成危害，但目前的监测力度仍显不足。“（我们需要）针对空气质量与气候制定互补且协调一致的政策，因为这两者的问题无法孤立解决。”

气象组织科学家拉布拉多告诉法新社，空气质量与气候变化问题无法割裂开来处理。“在发生严重森林火灾的地区，我们也发现大量的细颗粒物污染。”

他强调，植被燃烧产生的微小颗粒物比其他来源，甚至是汽车尾气排放的颗粒物，毒性要大得多。这些颗粒物会随风飘散，从而危害到远离火源的人类及野生动物的健康，但在空气质量评估中，其毒性影响往往未得到充分考量。

气象组织警告，由于未来极端的野火事件更有可能发生，达到世界卫生组织的空气质量准则将变得更加困难。

报告指出，由于火灾活动加剧，2025年加拿大北部、俄罗斯部分地区以及中西非地区的PM2.5浓度高于长期平均水平。而西班牙西北部在夏末发生异常严重的火灾后，也成为了污染高发区。

报告引述一项研究指出，自1990年代以来，全球极端野火的烟霾事件已增至原来的三倍，在2010年至2018年期间，可能导致每年额外近10万人死亡。