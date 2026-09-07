英国两天内连续出现两场反对移民从法国入境的示威活动，官员谴责示威者行为“如同暴徒”。

英国财政部首席秘书雷诺兹（Emma Reynolds）星期一（9月7日）接受英国天空新闻台（Sky News）采访时说，前一天（6日）数百名示威者深夜在英格兰沿海城市朴茨茅斯（Portsmouth）堵路、企图阻止移民从法国入境的行为，形同“暴徒”（thuggish）。

雷诺兹批评，这是一种流氓且具恐吓性质的行为。在被问及如何看待这些示威短时间内迅速组织起来时，她说这令人担忧。

她指出，这次示威的规模或许是前所未见的，但警方已经控制了局势。

这是两天内发生的第二起反移民示威。在星期六（5日），一群蒙面男子在多佛港（Dover）阻碍交通，并高喊“阻止船只”（Stop the boats），指的是搭载从法国横渡海峡抵达英格兰的寻求庇护者的船只。

历届英国政府一直难以遏制乘坐超载充气艇偷渡入境的寻求庇护者潮。不过雷诺兹指出，今年入境的人数已比去年同期减少43%，降至约1万7000人。

尽管如此，随着偷渡团伙改变策略，使每艘船上搭载的寻求庇护者人数正在增加。同时，偷渡团伙似乎也在改变路线，因为过去这些船只基本不会在朴茨茅斯靠岸。