今年至今已有23个人死在美国移民拘留所中，且人数还在不断增加。联合国人权事务官员要求，必须对不断增加的死亡人数追究责任，并敦促华盛顿停止将移民遣返至可能让他们面临“无法弥补伤害”的国家或地区。

联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Turk）星期一（9月7日）在联合国人权理事会发表讲话时指出，自他今年6月上一次向理事会通报情况以来，又有四人死于美国的移民拘留所。

他强调，这意味着今年的死亡人数达到23人，并重申必须追究这些死亡事件的责任。

美国总统特朗普已将打击非法移民列为其第二任期的首要任务，当局为此拘捕了数千人，并扩大了拘留中心的规模。

人权观察组织与人权医生组织6月发表的联合报告指出，在特朗普政府的严厉打击下，美国移民与海关执法局（ICE）拘留所的死亡人数比例，已达到10多年来的最高水平。

图尔克也谴责美国其他一系列移民执法行为，包括强行将移民遣返回危险地区，或是遣送至与他们毫无关联的国家。

他说：“我敦促美国停止将人们遣返回海地等可能让他们遭受无法弥补伤害的地方，并确保所有向第三国遣返的程序符合正当程序。”

图尔克也对ICE据报计划为移民执法人员配备电击手套一事表示担忧，并警告此举将加剧执法行动中的暴力倾向。

根据采购电击手套的计划，美国国土安全部将拨款1000万至2000万美元（约1300万至2600万新元），用于为ICE官员购买这些号称能够干扰和缓解冲突的设备。

此前，ICE因在多起执法行动中发生致命枪击事件而广受批评，包括今年1月在明尼苏达州开枪打死两名参与反ICE示威的美国公民。