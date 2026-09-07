朝鲜第二艘5000吨级新型驱逐舰姜健号，正式部署东部海域；领导人金正恩亲临主持服役仪式，宣称海军“已实现核武装化”，并罕见预告八个月后将展示强化海军力量的新成果，引发外界关注，朝鲜或将公开核动力潜艇等战略资产。

朝中社星期一（9月7日）报道，姜健号服役仪式星期天（6日）在东海岸元山港举行。这是朝鲜继今年6月在西海部署第一艘5000吨级新型驱逐舰崔贤号后，又在东海部署姜健号，形成东西海各部署一艘5000吨级新型驱逐舰的格局。朝媒称，姜健号将承担维护海上主权和发挥核战争遏制力的使命。

金正恩在发言中，将东海称为当前面临最大威胁的海域，谴责美军舰艇与核战略资产频繁进入相关水域。他说，姜健号加入东海海上武装力量，加上当地正在建设新的海军基地，已“向敌人发出明确信号”。

值得关注的是，金正恩宣称朝鲜“海军核武装化已经实现”，并要求进一步推动核威慑力量运用的多样化与实战化。

朝鲜的姜健号服役仪式星期天（9月6日）在东海岸元山港举行。继今年6月将第一艘5000吨级新型驱逐舰崔贤号部署西海舰队后，朝鲜又将姜健号部署东海，形成东西海各部署一艘的格局。朝媒称，姜健号将承担维护海上主权和发挥核战争遏制力的使命。（法新社）

他强调，姜健号已纳入国家核应对体系，一旦敌方对朝鲜动武，将下令发动“最具致命的绝对力量”。这被解读为暗示“姜健号”可能承担海上核武器运用任务，成为朝鲜强化海基核威慑的重要平台。

朝海军核武装“八个月后”对外展示 意在直接应对美军半岛战略部署

金正恩还罕见地给出具体时间表，称朝鲜正在实施强化海军力量的“重要计划”，“八个月后将再次向世界证明这一点”，但未透露具体内容。八个月后约为明年5月，外界因此关注朝鲜届时是否会公开新的大型战略资产。

统一研究院高级研究委员洪珉认为，可能选项包括万吨级巡洋舰下水、核动力潜艇取得新进展甚至举行下水仪式。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出则认为，也可能涉及搭载潜射弹道导弹的新型潜艇。朝鲜去年12月也公开一艘8700吨级“核动力战略导弹潜艇”船体，金正恩随之在今年6月宣布，今后将每年建造两艘“崔贤”级或更大型水面舰艇。

林乙出分析，金正恩公开宣称海军舰艇实现核武装，意在表明朝鲜将以海基核威慑力量直接应对美国战略资产在半岛周边的部署。

姜健号去年5月首次下水时，曾在金正恩现场见证下发生舰体倾斜搁浅事故，22天后才重新举行下水仪式。此次正式服役，意味着姜健号已完成修复和战力评估，做好准备投入实战部署。

金珠爱再随父登舰 接班态势日益显著

另一方面，金正恩爱女金珠爱此次再次受到高规格礼遇。检阅海军仪仗队时，妻子李雪主未进入检阅队列，反而是金珠爱与金正恩并肩接受检阅，接着再并肩站上主席台。这番态势再度引发外界对金珠爱接班人地位的关注。

本月7日至11日，韩美日三国在济州岛以东、以南公海举行多域联合演习“自由之刃”（Freedom Edge）。分析认为，在三国强化军事合作之际，朝鲜高调部署新型驱逐舰并强调海军核武装化，意在以强化海基核威慑作出回应，同时凸显争夺地区军事主导权的姿态。