（基辅综合电）美国特使威特科夫与美国总统特朗普的女婿库什纳已结束对俄罗斯和乌克兰的访问，两人此行虽未能立即取得突破，但有望为恢复和平谈判铺平道路。威特科夫说，希望很快就能宣布举行新一轮美俄乌三方会谈。

威特科夫与库什纳星期天（9月6日）首次访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。双方过后还与英国、德国和法国的国家安全顾问进行另一轮会谈。法新社引述乌克兰高官报道，美方带来了有关结束俄乌战争的新提案，且新方案更有效。

美乌没有透露会谈细节，但对会谈结果作出乐观评价。泽连斯基说，此次会谈“非常具有实质性”，乌方与美方和欧洲国家代表讨论对乌越冬援助、安全保障、战后“繁荣计划”等议题。

泽连斯基说，乌克兰非常希望与美国达成协议，但目前看来战争会持续到冬季，为此乌克兰将需要欧洲伙伴的支持。他重申，俄乌领土问题只能通过两国领导人会晤解决。

威特科夫也说：“我们进行了非常有意义、实质且重要的讨论。我们深受鼓舞，并期待继续推进这一进程，无论需要多长时间。”

他指出，俄乌双方都必须作出妥协，而“我们认为已具备实现这一点的条件”。

威特科夫透露，美方星期六（5日）在莫斯科访问期间听到俄方的新想法，并希望很快宣布举行新一轮由美国斡旋的俄乌会谈。

泽连斯基表明，乌方将尽一切努力确保三方会谈得以举行。他星期一（7日）在社媒平台X上发文，敦促各方继续外交努力。他写道：“我们正在协调下一步行动。我们在准备后续会议与沟通。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一说，俄罗斯不排除重启美俄乌三方会谈的可能，但现阶段谈论会谈地点或具体日期还为时过早。他也说，俄罗斯总统普京与特朗普可能会通话，讨论美方此行成果。

另一方面，在泽连斯基向欧洲盟友争取更多武器和资金之际，乌克兰军购体系却被曝存在严重的腐败与浪费。

《纽约时报》取得的乌克兰政府机密审计文件显示，仅在2024年一年里，乌克兰就因军事采购相关的欺诈、浪费和管理不善而损失约12亿美元（约15亿2000万新元）。

据报道，乌克兰10大军火承包商中，有七家在接受欺诈调查、未能履行合同，或首席执行官因腐败被捕等情况下，仍拿到新的军购订单。

一些企业无须证明有能力完成订单，甚至未持有相关许可证就得到政府合同，而报高价或未能履约的企业很少会受到惩罚。

曾任乌克兰国防采购局顾问的瓦哈博夫（Tamerlan Vahabov）指出，这种情况导致国防预算被未交付的武器与超额付款所吞噬。“因此，我们没有钱订购更多武器，也没有足够的弹药。”

乌克兰前防长费多罗夫也称，乌克兰军购体系腐败严重，并指自己因试图推行改革而被国防承包商拉下马。泽连斯基早前撤换费多罗夫，理由是他与军方领导人不和。