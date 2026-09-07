美国人工智能（AI）巨头OpenAI开发的数千个自主AI代理今年初集体入侵德国网站，引发全球对AI安全风险与监管漏洞的新一轮担忧。欧盟称，OpenAI已提供这起事件的报告，欧盟正在对此展开详细研究。

综合路透社和法新社报道，欧盟数码事务发言人雷尼尔（Thomas Regnier）星期一（9月7日）说，欧盟已完全知晓这起事件，并已收到来自OpenAI的事件报告。欧盟正在研究这份报告，并与OpenAI保持非常密切的联系。

雷尼尔说，事件报告不是仅是走个形式，而是必须非常精确地说明打算采取的应对措施。不过，他没有透露OpenAI具体是在何时向欧盟委员会通报这次事件的。

根据早前发布的一份报告，今年5月，OpenAI的AI代理就侵入专为程序员而设的德国网站DSEwiki，留下约1万8000笔信息。这个网站与维基百科类似，任何人都可进行编辑。

AI代理将它变成电子布告栏，不仅在那里交换试题答案，还交流如何在执行任务时“耍诈”，以及如何突破旨在限制它们行动的数码安全围栏。

报告作者之一、非营利AI安全监察组织Nightingale负责人范亚克斯（Sydney Von Arx）批评说，相信OpenAI对这起违规行为早已知情，却选择不对外披露。