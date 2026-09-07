为推动观光产业，日本曾一度通过设立“民宿特区”，鼓励向游客短期出租房产。然而，随着民宿泛滥导致垃圾和噪音等扰民问题，东京民宿集中地新宿区拟收紧短期出租条例。届时，位于住宅区和学校周边的民宿，预计将有约半数（1500多家）面临停业。

日本入境旅客人数近年来屡创新高，去年达到4270万人次，同比增加500多万人次。

作为东京交通枢纽与商业重镇，新宿是最受游客欢迎的地区之一。日本观光厅数据显示，在全国4万2000家民宿中，新宿区占比最大，从2020年统计的1528家增加到今年7月的3272家，约占全国总数的10%。

消息指出，新宿区将修改相关条例，严禁在住宅区和学校周边经营民宿。但如果民宿能满足特定条件，例如房东居住在同一设施内，并能够妥善管理房产，则可破例运营。

对于商业地带的民宿，新宿区也考虑收紧限制，将年营业天数上限从180天削减至120天。修订这个短期租赁条例的方案，拟在明年2月提交首个区议会审议后，于2027年夏季（8月份）实施。

新宿区去年已开始加强对民宿经营的监管。此前，有四家企业因未申报住客入住天数，旗下11栋民宿接获当局的“停业整顿”令，被禁止营业三年。

新宿区必须收紧有关条例，理由是民宿房源数量激增，导致部分地区的居住环境恶化。去年，新宿区共收到924起针对短期租赁住宿的投诉，同比激增65%。这些投诉包括乱丢垃圾和噪音问题。

同样问题也出现在东京其他地区，部分地区已陆续出台更严格的规定。例如，丰岛区拟从12月起，在全区70%的范围禁设新短租房，并将现有短租房的年运营期限制在120天以内；荒川区的民宿则只能在周末出租。

8月27日，东京23区的区长联名向自民党递交一份关于规范短期租赁业务的请愿书，呼吁中央政府加强监管，包括出台“仅限日本本地业者经营”等限制性措施，并定期审查营业许可证。

鉴于民怨不断，日本观光当局7月份发信通知地方政府，如果民宿经营损害当地居住环境，地方有权依法勒令其停业。

报道指出，这一系列的投诉已引起日本中央政府的关注，当局极可能加强对日本全国的民宿经营管制。