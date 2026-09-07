（柏林综合电）德国东部萨克森-安哈尔特州（Saxony-Anhalt，萨安州）星期天（9月6日）举行州议会选举，极右翼德国选择党（AfD）以44%的得票率跃居首位，是自二战结束以来极右翼政党首次在德国州属掌握政权。

这一结果对德国总理默茨造成重大打击，他所属的基民盟获得17.4%的选票，位居第二。

虽然没有取得过半数席位，但选择党的出色表现反映出德国执政联盟正严重失去民心，德国政治版图也日益分裂。

默茨星期一（7日）在记者会上说：“这是基民盟多年来，乃至几十年来遭受的最惨重选举失败。当然，这必然会带来后果。”

默茨说，选择党取得的历史性胜利表明必须进行深刻改革，但他同时强调，基本的民主价值观依然稳固有效。默茨也排除与选择党合作的可能性。

萨安州现任基民盟州长舒尔策则说，基民盟已失去在该州的执政授权。“我们现在处于反对党地位。执政授权如今落在选择党手中，我将在今晚向党内执行委员会汇报这一结果。”

选择党萨安州首席候选人西格蒙德表明，他们创造了历史，这是选择党迈向全国政权的第一步。他指出，人民已经表明希望政治发生改变，而且是由选择党来实现这种改变。