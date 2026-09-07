（华盛顿／德黑兰综合电）伊朗将在未来几天宣布在霍尔木兹海峡设立一个“限制区”，任何进入这片水域的船只都将受到制裁。美伊围绕这条全球航运要道的博弈再度升级。

伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊星期天（9月6日）接受伊朗官方媒体访问时说，“这个限制区将从美国海军的封锁线，延伸至波斯湾部分海域。任何进入这一范围的船只，都将被列入制裁名单”。

雷扎伊也驳斥美国总统特朗普关于霍尔木兹海峡保持开放的说法，称这是“弥天大谎”，并指美国正试图让船只“偷偷通过”海峡。他说，伊朗没有下令击沉这些船只，是因为船上装载石油，若遭击沉可能对地区环境造成严重损害。

伊朗首席谈判代表、议会议长卡利巴夫同天警告，游戏规则已经改变，今后伊朗一旦被袭击，将以“更快、更猛烈”的方式反击。

伊朗与阿曼磋商临时安全航线

另一方面，伊朗外交部发言人巴加埃星期一（7日）说，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡安全海上通道的谈判，经历数周后已进入最后阶段，双方预计将在几天内达成协议，为能源运输划定一条临时安全航线。

巴加埃强调，当前海峡的不安全局面是美国和以色列对伊朗“军事侵略”的结果，只要这种情况持续，船只就无法安全通行。

伊朗外交部也警告韩国不要在霍尔木兹海峡部署军队，或参与美国在海峡的军事行动，否则将面对严重后果。

美伊近日在霍尔木兹海峡及周边海域交火。伊朗伊斯兰革命卫队9月5日向两艘美国军舰发射弹道导弹，美方随后攻击三艘与革命卫队有关的油轮。路透社报道，这轮相互攻击进一步冲击海峡航运，油价也因此上涨。

美方称石油仍在运出 航运数据却显示船只锐减

美国能源部长赖特星期天接受媒体访问时说，在美军护航下，石油仍持续通过霍尔木兹海峡运出。

他说，目前每天通过海峡的石油运输量平均超过900万桶，加上绕过海峡的输油管道，整体运输量可能已恢复至今年2月美伊战争前水平的三分之二甚至更高。

然而，路透社引述航运追踪机构Kpler的数据报道，截至星期一，过去10天平均每天只有约10艘货运船通过霍尔木兹海峡，是5月以来最低水平。