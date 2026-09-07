欧盟宣布将向格陵兰岛投资2亿欧元（约2亿9000万新元），以深化彼此关系，并防范美国总统特朗普对格陵兰岛的觊觎。

综合彭博社和法新社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问格陵兰首都努克（Nuuk）期间，宣布这项投资。资金将用于协助格陵兰开发关键矿产、可再生能源和卫星通信。

冯德莱恩星期一（9月7日）与丹麦首相弗雷德里克森和格陵兰领导人尼尔森举行的联合记者会。

她在会上说，这项合作反映欧盟和格陵兰都做出了明确的选择：格陵兰选择加强与欧盟的联系，欧盟也更深地参与、更多地投入到格陵兰和北极地区事务中。

冯德莱恩也强调：“格陵兰的未来，应该由格陵兰和丹麦的人民来决定，没有其他任何人可以代劳。”

除了这笔新投资，欧盟也计划于10月发布新的北极战略。这份文件将把北极地区重新定义为欧盟的“北部邻邦”，而非此前的“远北地区”，意在将北极重新认定为欧洲的核心部分。

近年来，随着冰盖融化开辟了新航道，以及对地缘政治影响力的竞争，北极地区和格陵兰岛已日益成为各国的焦点。

今年早些时候，特朗普扬言要强占格陵兰岛，甚至不惜破坏整个跨大西洋关系。尽管他之后有所收敛，但这无疑为这场争夺战火上浇油。