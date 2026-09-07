经历了一个史无前例的热浪与干旱相伴的夏季后，全球第二大葡萄酒生产国法国今年的葡萄酒产量可能比去年下降6%，写下70年来最惨淡收成。

法新社报道，法国农业部星期一（9月7日）发布的最新预测数据显示，法国今年的葡萄酒产量预计将低于34亿升。

当局指出，今年的预期产量比2021至2025年的五年平均水平低了17%。这既是因为葡萄种植面积萎缩，也是由于今年的干旱和夏季热浪导致作物歉收。

截至9月1日，法国葡萄酒产量估计约为3390万百升，而去年同期为3590万百升。

监测全球葡萄酒生产与消费的国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）指出，法国去年的产量已创下历史新低，是自1957年以来的最低水平。

不过，不同产区之间也存在显著差异。例如，著名的香槟（Champagne）产区，产量预计将比去年以及过去五年平均水平减少约一半；在南部朗格多克-鲁西永（Languedoc-Roussillon）产区，今年的收成预计将比去年增长5%，但仍比过去五年的平均水平低8%。

法国政府上星期宣布，将向农民提供超过10亿欧元（约14亿7000万新元）的紧急援助，但农业团体指出，这笔资金仍远不能满足实际需求。