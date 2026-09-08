美国总统特朗普在加拿大对美国数百种产品加征关税的前夕警告，除非加拿大私人飞机制造商庞巴迪公司在美国本土建厂，否则将不再被允许在美国销售飞机。

路透社报道，庞巴迪（Bombardier）在全球约有5100架飞机在役，其中一半在美国运营。公司在美国拥有3500名员工，在美国堪萨斯州设有工厂，专门生产特种任务防御飞机。

特朗普星期一（9月7日）在自家社媒平台Truth Social写道：“不准再在美国销售庞巴迪！他们的产品不够好！”

按照特朗普的说法，庞巴迪公司超过50%的营业收入来自美国，“依靠美国买家、美国企业、美国机场和美国的服务生存”，而加拿大封堵美国的银行和企业，并阻碍美国湾流航空航天公司在加拿大开展业务。

特朗普说，完全“不公正、不公平”的时代已经结束，“如果他们想要美国市场，就必须在美国生产，别再把美国当成提款机。”

白宫尚未就此发布正式公告或提供更多细节。

特朗普1月底曾以加拿大没有对多款美国湾流飞机颁发许可为由，威胁对加拿大向美国出口的飞机征收50%关税，并收回对庞巴迪环球特快系列飞机的认证以及所有在加拿大制造飞机的认证。

加拿大定于9月8日正式对价值约276亿加元（约253亿新元）的美国商品征收15%至50%的报复性关税，以对等反制美国对自加拿大进口的红酒、水泥等数百项特定商品加征50%关税。

美加贸易8月21日谈判破裂，美国于8月22日起对价值约200亿美元的加拿大商品加征50%关税。