加拿大拟于星期二（9月8日）对数百种美国商品征收15%至50%的关税。

彭博社报道，加拿大总理卡尼押注，对美国总统特朗普采取强硬立场，最终将有助于提升渥太华在面对其最大贸易伙伴时的谈判地位。

除非出现最后一刻的变数，卡尼政府将把许多美国钢铁产品的进口关税从25%提高到50%，并对美国电单车、化妆品、奶酪等一系列消费品征收关税。

这些措施将对美国出口商造成沉重打击，尤其是与加拿大贸易往来密切，且将在11月中期选举面对激烈选战的密歇根州和俄亥俄州等州属。

对卡尼而言，这是一次谋定而后动之举。一年前，他取消了前任总理特鲁多实施的多项反制关税措施。特朗普政府官员已多次明确表示，他们不会容忍报复行为，并指出只有加拿大和中国两个国家对美国实施反制关税。

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美国官员拒绝透露特朗普将如何或何时采取新的应对措施。

曾在特鲁多任内担任加美关系高级顾问的克洛（Brian Clow）说：“加拿大的报复性关税旨在让美国企业和消费者切实感受到这场贸易战的沉重代价，从而促使华盛顿有明确的动力重回谈判桌。”

他说：“加拿大征收这些关税并非想要大打贸易战，而是为了让贸易战尽早结束。”

特朗普周一在自家社媒平台Truth Social发文，威胁要禁止加拿大私人飞机制造商庞巴迪公司（Bombardier Inc）在美国销售飞机，除非这家公司在美国本土建厂，并指责庞巴迪“靠美国买家赚钱”。

庞巴迪在美国拥有超过2800家供应商，庞巴迪的环球7500喷气式飞机的机翼产自得克萨斯州，航空电子设备产自艾奥瓦州，发动机产自印第安纳州。