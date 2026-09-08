在美国与墨西哥的贸易谈判日趋紧张之际，美国总统特朗普在自家社媒平台贴出多个表情包，称支持将新墨西哥州更名为“新美国州”。

新墨西哥州是美国西南部的一个州，1912年正式成为美国第47个州。

路透社报道，星期一（9月7日）是美国劳动节。特朗普当天一大早在Truth Social发布了数张美国地图，并把地图上的新墨西哥州地区标注为“新美国州”（New America）。

前一天，特朗普称他收到一些更改新墨西哥州名的建议，并表示很喜欢这个主意。

特朗普写道：“对于那个充满潜力之地的人民来说，这个新名更高大上、更美好。哇，我太喜欢了！！！”

上个月，特朗普在美国与加拿大的贸易谈判破裂后，宣布将安大略湖更名为“美国湖”。

然而，美国联邦政府无权更改州名。

新墨西哥州州长是民主党籍的格里沙姆（Michelle Lujan Grisham），她于2019年1月1日就任，并于2022年赢得连任。

格里沙姆在X平台回应特朗普说：“新墨西哥州名不容讨论——早在美国建国之前，这就是我们的州名。”

安大略湖是北美洲五大湖之一，位于美国与加拿大交界处，湖区北接加拿大安大略省，南邻美国纽约州。