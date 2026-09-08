乌克兰总检察长克拉夫琴科以政治原因为由提出辞职，这是乌克兰权力领导层出现分裂的最新迹象。

路透社报道，克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）星期一（9月7日）晚间在Telegram发表声明说：“这是一个政治决定，是我深思熟虑后做的决定。我不希望总检察长的职位被用作政治对抗的工具。”

他并未详细说明辞职原因。

克拉夫琴科在帖子中向总统泽连斯基和乌克兰最高拉达（议会）表示感谢，并请求他们接受他的辞呈。

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别检察官办公室（SAPO）上周刚宣布，他们发现一个涉嫌运营电话诈骗中心的犯罪组织。这个犯罪组织据称由总检察长办公室的一名官员在幕后策划。

克拉夫琴科否认参与这项阴谋计划，他在Telegram说：“我对于这些指控的立场不变。”

在克拉夫琴科提出辞职之前，乌克兰高层已频繁出现人事变动。在这段期间，乌克兰还得继续应对与俄罗斯的战争。

泽连斯基7月宣布任命乌克兰国家能源公司（Naftogaz）总裁科列茨基（Sergii Koretskyi）为新总理，以接替辞职的斯维里登科（Yulia Svyrydenko）。

斯维里登科担任乌克兰总理一年，在她任职期间恰逢乌克兰高层爆发腐败丑闻。尽管斯维里登科并未牵连其中，但批评人士指责她未采取足够措施整顿内部。

泽连斯基7月还撤换了备受欢迎的国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov），当时费多罗夫仅上任六个月。费多罗夫是军事改革的坚定支持者，但在战略和军购问题上与高级将领发生冲突。