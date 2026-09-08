巴拿马运河管理局新任局长埃斯皮诺表示，若未来数月运河流域降雨量仍低于预期，运河每日通航量或于2027年年初从32艘进一步降至约29艘。

新华社报道，埃斯皮诺（Ilya Espino de Marotta）星期一（9月7日）正式就任巴拿马运河管理局局长，任期至2033年，为首位执掌巴拿马运河管理局的女性。

埃斯皮诺在就职典礼上说，近年来，巴拿马运河流域经历严重水资源危机，运河通航和数百万居民用水安全均受到威胁。为此，运河管理局正在全力推进旨在保障运河及居民用水的印第奥河人工湖项目。

据介绍，这个项目建成后，可为运河存蓄相当于每日增加10至15艘次船舶通航所需的水量，并为巴拿马一半以上人口提供用水保障；在严重干旱期，运河有望避免下调每日通航量或最大允许吃水深度。项目预计于2031年完工。

巴拿马运河为水闸式运河，采取阶梯通行方式，船闸运行消耗大量淡水。近年来，降雨不足多次迫使运河管理局下调每日通航量和最大允许吃水深度。巴拿马运河管理局今年8月说，自9月3日起，运河每日通航量从36艘降至34艘，并自9月15日起进一步降至32艘。巴拿马政府同在8月宣布，全国进入紧急状态以应对厄尔尼诺现象带来的干旱等灾害风险。

此外，埃斯皮诺指出，根据巴拿马运河《2025年-2035年战略》，运河管理局还计划在运河太平洋侧的科罗萨尔和大西洋侧的特尔费斯岛新建集装箱转运码头。