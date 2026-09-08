国际金融机构野村日前发布研究报告说，人工智能（AI）的大规模发展已成为美国经济增长的重要引擎，但也在多个方面给美国经济带来压力。AI发展如果受挫，可能暴露美国日益上升的风险溢价。

新华社报道，野村（Nomura）报告说，美国AI热潮带来的风险包括晶片和电力价格上涨推动通胀上升、晶片及技术设备进口激增扩大贸易逆差、大型云计算企业发行大量债券推高美国国债收益率等。

此外，因净资本流入和AI推动的美国股市走高而带来的异常资本收益，美国国际投资头寸净负债（即全球其他地区持有的美元资产）大幅增加。据野村分析师测算，美国国际投资头寸净负债占所有净债权国国际投资头寸净资产总和的比率已飙升至80%。

报告指出，由于美国股市估值偏高且经济基本面走弱，如果AI发展受挫，可能引发美国资本市场大幅调整。鉴于外国投资者对美股的敞口较大，以及AI生态系统内的杠杆和循环融资，该调整可能演变为“全球避险事件”。

报告说，一些观点认为，由于美国经济规模庞大、资本市场深度和流动性强，以及美元作为全球储备货币的地位，美元资产“无可替代”。但是，美元资产优势地位所依赖的支柱正在弱化，外界对美国财政和贸易政策、安全保障政策以及美联储独立性的信任均有所下降。

报告指出，美国仍高度依赖外资流入以弥补持续扩大的财政和经常账户赤字，但规模巨大的双赤字无法持续。不断攀升的债务负担如同“悬在头上的定时炸弹”，相关压力正在累积。

报告认为，鉴于美国国际投资头寸净负债激增以及其他国家国际投资头寸资产高度集中于美国，外国投资者适度去风险将“足以引发美元贬值”。